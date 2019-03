Ultraleggero precipita in Val d'Aosta, un morto e un ferito

(Afp) Val d'Aosta

Un aereo ultraleggero con due persone a bordo è precipitato a Torgnon, in Valle d'Aosta, in prossimità degli impianti di sci. Uno dei due occupanti è morto. L'altro è stato portato in pronto soccorso ed è in fase diagnostica. Sul posto opera il Soccorso alpino valdostano. La dinamica dell'incidente sarà definita dall'autorità competente.

