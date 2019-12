Titoli e aperture: il salvataggio della Popolare di Bari raccontato dai quotidiani in edicola

Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto legge per salvare la banca Popolare di Bari. Il vertice convocato a mercati chiusi per scongiurare contraccolpi in Borsa e problemi di liquidità si è concluso a tarda sera. I risparmiatori della banca del capoluogo pugliese possono tirare un sospiro di sollievo: sono stati stanziati 900 milioni, quindi «nascerà un istituto per il Sud». Il decreto varato per salvare la Popolare era bloccato dai veti incrociati di Renzi e Di Maio. Il governo ha comunque annunciato l’azione di responsabilità nei confronti dei vertici che hanno portato la banca al collasso. Aperte critiche a Bankitalia.

CORRIERE DELLA SERA

Bari, salva la banca Ma nel governo restano le tensioni

«Nascerà un istituto per il Sud». Attacchi a Bankitalia

LA REPUBBLICA

Ed ecco il salva-Bari

Varato il decreto: fino a novecento milioni per rilanciare la Popolare e creare una Banca di Investimento

Di Maio e i renziani criticano Visco. Il governo: azione di responsabilità contro i vertici dell’Istituto pugliese

Attacco a Bankitalia anche sulla nomina del dg

LA STAMPA

Pop Bari, assegno da 900 milioni

Conte vuole la Banca del Sud. Duello nella maggioranza, poi l'intesa. La Lega: riformare Bankitalia

IL MESSAGGERO

Banca per il Sud con 900 milioni

Sì al decreto di salvataggio di Popolare Bari: il governo finanzia Mediocredito per l’operazione

Via libera per un istituto di investimenti nel Meridione. Da grillini e Renzi attacchi a Bankitalia

IL SOLE 24 ORE

Nuovi insegnanti fissi per 5 anni

Decreto scuola al Senato. Per i neoassunti arriva l’obbligo di restare nello stesso istituto

La sottosegretaria Azzolina (M5S): serve nuova laurea abilitante per diventare docente

IL GIORNALE

Ci mancavano pure le sardine islamiche

A Roma in piazza la figlia dell’imam di Milano. Lei e il marito su Facebook scatenati contro Israele

LIBERO QUOTIDIANO

Le sardine vanno a fondo Dopo il mezzo flop della manifestazione, le acciughe si radunano in un centro sociale occupato

E tra i portavoce spuntano dei seguaci di Hamas. Il leader intanto già pensa a trovare una poltrona

A Bologna i compagni minacciano chi si avvicina al banchetto leghista

IL FATTO QUOTIDIANO

Dietro l’Inciucione di Salvini c’è il patto con Renzi contro Conte

IL FOGLIO

SALVARE L’EUROPA DAGLI EUROPEISTI

Si può rispondere alla minaccia populista con una nuova forma di statalismo europeo? Serve un modello politico più aperto alla concorrenza e meno ostaggio dei vecchi metodi di politica industriale. Perché la sfida con Stati Uniti e Cina si può vincere solo con un nuovo neo liberismo

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Pop-Bari, il via al salvataggio

A Invitalia 900 milioni per Mediocredito: finanza e investimenti al Sud

Di Maio insiste contro Bankitalia. Salvini: subito commissione banche

IL MATTINO

Sì al decreto salva-banche «900 milioni per il Sud»

Popolare Bari, via all'intervento di Invitalia. Conte: «I responsabili pagheranno»

Primo passo per un istituto del Mezzogiorno. Renziani e 5Stelle contro Bankitalia

LA NAZIONE

Il Salva-banca costa un miliardo

Popolare Bari, varato il decreto: diventerà statale. Pubblici i nomi dei superdebitori. Scontro Renzi-M5s​

IL SECOLO XIX

Popolare Bari, via al salvataggio Il governo stanzia 900 milioni

L’assegno servirà per creare la Banca del Sud L’intesa arriva dopo lo scontro fra Renzi e Di Maio

IL TEMPO

Bankitalia premia i ceichi di Bari

Tutti promossi gli uomini che dovevano controllare i. conti della Popolare e non videro nulla

Fa carriere perfino chi guidò le inutili ispezioni. Nuovi incarichi a quelli andati in pensione

