Un ponte verso l'aeroporto di Fiumicino è stato chiuso per accertamenti

Alessandro Serranò / AGF Il Ponte della Scafa sulla Ostia-Fiumicino

La chiusura, decisa la sera del 20 agosto, del Ponte della Scafa a Fiumicino rischia di far fare tardi a molti passeggeri in partenza dall'aeroporto Leonardo da Vinci. Il ponte, che si trova al chilometro 4,200 della Ostia-Fiumicino desta qualche preoccupazione e per questo si è deciso di chiuderlo al traffico fini a quando non saranno fatti gli accertamenti e verifiche di stabilità.

Il ponte è gestito dalla l'Astral, la società della Regione Lazio che si occupa di una parte della rete viaria regionale. "E' stata fatta una verifica durante l'estate sullo stato del ponte e la relazione tecnica ha indicato la chiusura momentanea per effettuare un'indagine più approfondita per segni di forte ammaloramento", ha dichiara all'Agi il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. "A questo punto occorrerà fare un'indagine - ha aggiunto - poi si capisce se i lavori possono essere fatti con il traffico oppure se andrà chiuso. Il ponte risale al Dopoguerra. Se non hai la garanzia della sicurezza meglio prendere il provvedimento a tutti i costi. Le ripercussioni sul traffico saranno forti, tra aeroporto e pendolarismo".

Le conseguenze sul traffico saranno inevitabili e per questo l'Ente per l'aviazione civile (Enac) "invita i passeggeri che abbiano necessità di raggiungere l'aeroporto in automobile, passando dalla direttrice Ostia-Fiumicino, ad anticipare in tempo utile l'orario di partenza in direzione dello scalo, scegliendo percorsi alternativi.

Sulla strada che porta all'aeroporto c'è anche un altro ponte che preoccupa: il viadotto della Magliana, che scavalca il Tevere e pochi chilometri oltre si unisce a un altro ponte, progettato da Riccardo Morandi e che invece non presenta problemi. Il viadotto della Magliana sarà chiuso per i lavori di ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica in direzione Fiumicino nella notte tra il 22 e il 23 agosto (dalle ore 22 alle ore 6) e a partire dal 23 agosto fino al 15 settembre il restringimento a una corsia della carreggiata sinistra da via del Cappellaccio fino al Ponte della Magliana in direzione di Fiumicino.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it