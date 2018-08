Autostrade per l'Italia toglie il pedaggio alle ambulanze

Autostrade per l'Italia ha annunciato lo stop al pagamento del pedaggio da parte delle ambulanze. Dopo che anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aveva sollecitato un intervento in questo senso, la società ha comunicato in una nota: "Sulla base della sollecitazione pubblica del sottosegretario Rixi, e per favorire lo svolgimento delle preziose attività di soccorso, Autostrade per l'Italia annuncia che le ambulanze non pagheranno più il pedaggio sulla propria rete. La decisione ha effetto immediato".

Sul web circola una ricevuta rilasciata al casello di Rapallo a una ambulanza della Croce Bianca della località ligure alle 18,44 del 14 agosto, poco più di sette ore dopo il disastro del Ponte Morandi. Il conducente non aveva pagato i 2 euro e 90 centesimi di pedaggio e nella ricevuta viene intimato di provvedere entro 15 giorni dalla data del transito.

