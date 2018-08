Benetton, profondo dolore e concreta vicinanza per il crollo di Genova

(Afp) Genova, ponte Morandi

"In questo giorno di lutto, il nostro pensiero è rivolto a ogni persona che abbia conosciuto e amato coloro che oggi non ci sono più in seguito alla tragedia di Genova". A scriverlo, in una nota, è la famiglia Benetton. "Con rispetto, vogliamo esprimere il nostro profondo dolore e manifestare la nostra concreta vicinanza a chiunque sia stato colpito dai terribili eventi del 14 agosto", aggiunge la famiglia veneta.

