Ponte Genova, Gemme: fare presto ma ci vorrà tempo

Claudio Andrea Gemme, commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova designato dal governo, riferisce ai microfoni di Rainews24 le parole che gli ha detto il premier Giuseppe Conte: "Il mondo intero ci guarda e dobbiamo far presto". "Questo - aggiunge Gemme - me l'ha detto e io lo condivido e sono con lui al 100% per affrontare questa cosa. Per quanto riguarda i tempi - spiega ancora Gemme - bisogna aspettare che io abbia in mano il dossier. Non è così banale, perché anche formare una squadra di professionisti richiede del tempo, non è che possiamo mettere delle persone che troviamo per strada. Dobbiamo fare una cernita, una selezione importante - conclude - e, in parallelo, cercare di studiare la migliore opportunità per dare finalmente alla città una dignità che ha perduto in questo momento".

