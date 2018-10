Ponte Genova: Di Maio, oggi il nome del commissario

Il nome del commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova si saprà oggi. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Radicale. "Oggi il presidente del Consiglio toglie la riserva. Ieri sera abbiamo affrontato tutte le criticità e le questioni. Il nome oggi lo conoscerete". E ha aggiunto: "Il nuovo decreto da' super poteri al commissario per ricostruire in tempi brevi il ponte di Genova. Adesso lo faremo velocissimi perchè Genova deve tornare alla serenità che aveva prima".

