Ponte Genova, Conte: Bucci commissario figura più idonea

"Rivolgo un pensiero ai genovesi e alla città ferita dal tragico crollo del Ponte Morandi. Da quel giorno non abbiamo smesso di lavorare per garantire il pieno ritorno alla normalità e sono lieto di annunciare che e' pronto a Roma il decreto che firmerò nel pomeriggio che nominerà il nuovo commissario straordinario nella figura che abbiamo ritenuto piu' idonea, il sindaco di Genova Marco Bucci". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel messaggio alla Nazione dalla Loggia del Sacro Convento di Assisi, durante le celebrazioni per San Francesco, Patrono d'Italia.

