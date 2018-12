Genova, il commissario Bucci annuncia: nuovo ponte a Natale 2019

Foto: comune.genova.it Marco Bucci

"Avremo il nuovo ponte a Natale del 2019". Così il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto della A10 sul Polcevera Marco Bucci, inaugurando questa mattina poco dopo le 11 il cantiere per la demolizione di quel che resta di ponte Morandi. "Appena avremo l'ok dalla procura, vedrete anche lo smontaggio". Elmetti in testa, pettorine catarifrangenti, sindaco, governatore ligure Giovanni Toti e viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, sono entrati nell'area rossa, sotto il moncone ovest. La demolizione prevede smontaggio ad ovest e uso di micro cariche esplosive ad est. Nell'area imponenti macchinari delle cinque aziende che hanno vinto l'appalto da 19 milioni. "Quello di oggi non era un risultato scontato: in 4 mesi termineranno i lavori" ha detto il governatore Toti.

