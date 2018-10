Ponte Genova: Bucci, il mio capo è il premier, mi atterrò al decreto

"Io mi atterrò scrupolosamente a quel che il governo ha prescritto nel decreto. Il commissario dipende dal presidente del Consiglio. Farò come in un'azienda: dipenderò dal mio capo che è il premier". Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, indicato dal governo come commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera dopo il crollo del Morandi, rispondendo ai giornalisti circa la polemica sull'estromissione di Autostrade dalla ricostruzione. "Sono soddisfatto della nomina - ha poi aggiunto Bucci - perché mi sembra una buona mossa, nell'interesse dei genovesi. Non ho mai fatto guerre: discutere sulle cose porta avanti le azioni e fa arrivare le buone idee. State certi che continuerò a discutere, ma lavoreremo tutti insieme".

