Trovati tre dispersi del Pollino: non erano nelle Gole del Raganello

Sono state rintracciate in Basilicata, sempre nel territorio delParco del Pollino, le tre persone date per disperse da ieri pomeriggio dopo la piena del torrente Raganello, a Civita (Cosenza), dove sono morti 10 escursionisti. Si tratta di tre pugliesi che ieri pomeriggio dovevano raggiungere le Gole del Raganello e che, probabilmente per le condizioni meteo, hanno deciso invece di rimanere sul versante lucano del Pollino. Sono stati rintracciati poco fa dalle forze dell'ordine grazie al sistema gps che, dopo l'allarme lanciato dai familiari, ha consentito di localizzarne la posizione.

