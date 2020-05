Podcast coronavirus

Chiusi senza possibilità di uscire in stanze da venti metri quadri con tv e idromassaggio, gli ospiti dell’hotel Michelangelo di Milano aspettano un tampone negativo per tornare alle loro vite. Nell’apparente immobilità, succedono molte cose. C’è chi scrive, chi, come i senzatetto, si gode una ‘casa’ e chi li accudisce. Spesso in questo spazio sospeso si creano dei legami solo con gli occhi - Un podcast di Manuela D'Alessandro