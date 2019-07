Fa un video dello spaccio al Pigneto e lo manda ai carabinieri. Pusher arrestato

Carabinieri Un momento del video dello spaccio al Pigneto ripreso da un cittadino

Un pusher del Pigneto è stato arrestato dai carabinieri grazie alla collaborazioni di cittadini del quartiere. Nel popolare quartiere diventato uno dei punti nevralgici della movida romana e dove la presenza di spacciatori è marcata

Un video registrato con lo smartphone mostra un uomo spacciare a due giovani è stato condiviso in tempo reale nel gruppo di messaggistica che comprende residenti del Pigneto e forze dell'ordine e ha permesso ai carabinieri della Stazione Roma Casalbertone di arrestare, in pochi minuti, un senegalese di 31 anni.

Acquisito il video, i militari hanno avuto a disposizione un identikit chiaro dello spacciatore, senza fissa dimora e con precedenti, e ne hanno seguito i movimenti in via del Pigneto, dove cedeva le dosi ai suoi 'clienti' camminando senza fermarsi mai, proprio per non destare sospetti. Quando lo hanno visto avvicinarsi a dei nuovi clienti, i carabinieri sono intervenuti e lo hanno bloccato, recuperando 4 dosi di cocaina e circa 270 euro in contanti.

In sindaco di Roma, Virginia Raggi consegnerà attestati di benemerenza ai cittadini e rappresentanti delle forze dell'ordine, per l'impegno profuso a favore del ripristino del decoro e della legalitèà fra le strade del quartiere.

