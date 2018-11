Pedopornografia: Meter denuncia un mega archivio con tremila tra foto e video

Scoperto da Meter onlus e segnalato alla Polizia postale italiana e agli Uffici legali di cloud.mail.ru un mega archivio di 734 video pedopornografici e ulteriori 5 cartelle e 20 sottocartelle con 2.946 foto pedopornografiche. Complessivamente sono più di tremila le bambine coinvolte in situazioni di violenze estreme. Impressionante le violenze, in alcuni casi perpetrate a piccole di età compresa tra i 3 anni e 12 anni. La tecnologia cloud viene sfruttata dove il materiale è caricato in uno spazio online personale e vi rimane fino a quando l'utente non decide di eliminarlo.

In questi sevizi, Meter onlus, ha rintracciato mega archivi. Don Fortunato Di Noto, fondatore di Meter onlus spiega: "Varie le Polizie informate, come anche i server provider i loro Uffici legali. Non servirà cancellare; è necessario individuare i bambini, gli abusatori e chi detiene e divulga, chi lucra su questo tragico fenomeno criminale, chi sotto gli occhi di tutti è violento su piccole vittime, che potrebbero essere i nostri figli. Sarà inutile questa segnalazione se non si fanno queste azioni. I riscontri, a chiunque ce li chieda".

