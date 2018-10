Due pedoni morti in Brianza investiti da un'auto, si cerca una terza persona

Due uomini di 33 e 38 anni sono stati investiti da un’auto questa notte in Brianza, a Vimercate. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.45 nella frazione di Bellusco sulla strada provinciale 2. Da una prima ricostruzione i due stavano camminando a piedi quando sono stati travolti. Alla guida dell’auto una giovane di 21 anni soccorsa in stato di choc e portata all’ospedale della cittadina in provincia di Monza e Brianza. Sul posto i sanitari del 118, intervenuti con 3 ambulanze e un’automedica e i vigili del fuoco impegnati con 4 mezzi: si cerca infatti una terza persona, che potrebbe essere stata investita. Le ricerche avvengono sotto il coordinamento dei carabinieri.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it