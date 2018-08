Pedofilia: padre Zollner, fino al 2000 coinvolti 4-6 per cento preti

"Troppi sacerdoti, tra il 4 e il 6 percento nell'arco di 50 anni (1950-2000), hanno agito contro il Vangelo e contro le leggi". A fare questa valutazione, di quasi 20 volte superiore ai dati ufficiali pubblicati dalla Congregazione del clero che valutava un coinvolgimento pari al 3 per mille, è stato padre Hans Zollner, psicologo alla Gregoriana e membro della Pontificia Commissione per la protezione dei minori. "Dal momento che i vescovi americani hanno preso sul serio la lotta contro questo male, dal 2002, non ci sono quasi piu' accuse di nuovi casi. Mi preme dire che l'Italia non ha ancora vissuto un tale momento di verità riguardo l'abuso sessuale e lo sfruttamento del potere riguardo il passato", ha dichiarato Zollner al Sir.



