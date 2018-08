Pedofilia a Napoli: abusa dei pazienti minori, arrestato un fisioterapista

Un fisioterapista di 54 anni è stato arrestato dalla polizia nel Napoletano per pedofilia. L'indagine della VI Sezione della Squadra Mobile partenopea è nata della denuncia sporta dalla madre di una ragazzina di meno di 14 anni nei confronti dell'uomo, che lavora in un centro di riabilitazione nel quartiere di Napoli di Posillipo, per presunti abusi sessuali commessi nei confronti della sua giovane paziente. L'inchiesta, che si è avvalsa anche di attività tecniche, ha indicato che il terapista aveva infastidito anche un'altra paziente minorenne. Oggi le attività tecniche hanno mostrato inequivoci atti sessuali ai danni di un'altra piccola paziente, e gli agenti hanno dovuto intervenire. L'uomo è stato arrestato in flagranza e su disposizione del magistrato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale. L'arresto del fisioterapista e' stato convalidato e il gip di Napoli ha disposto per l'uomo i domiciliari.

