Papa: proclamato beato un sacerdote che rimase vice-parroco a vita

Papa Francesco ha chiesto "un applauso" per il nuovo beato proclamato oggi a Marsiglia: "Jean-Baptiste Fouque, sacerdote diocesano, che rimase vice-parroco per tutta la vita, un bell'esempio per gli arrampicatori". "Vissuto tra Ottocento e Novecento, promosse - ha ricordato - numerose opere assistenziali e sociali in favore di giovani, anziani, poveri e ammalati". "L'esempio e l'intercessione di questo apostolo della carità ci sostengano - ha invocato doopo l'applauso - nell'impegno di accoglienza e condivisione con le persone più deboli e svantaggiate".

