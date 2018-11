Papa: in visita a presidio sanitario per i poveri

Papa Francesco ha lasciato nel primo pomeriggio di oggi la Domus Santa Marta per recarsi in piazza San Pietro dove è stato allestito un presidio sanitario a disposizione dei clochard e di qualunque persona non abbiente, in occasione della Giornata Mondiale dei poveri che sarà celebrata domenica prossima. Il Pontefice è stato accolto dai volontari - medici e operatori sanitari - che prestano il loro servizio gratuito in collaborazione con il Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, il cui presidente, arcivescovo Rino Fisichella, accompagna Francesco in questa visita.

