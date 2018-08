"I nonni sono la saggezza, la memoria di un popolo e delle famiglie. Devono trasmettere la memoria ai nipotini. Non scartare i nonni!". E' l'appello del Papa nell'Udienza Generale in piazza San Pietro, di ritorno dal viaggio apostolico in Irlanda per l'Incontro mondiale delle famiglie: "L'ideale non è il divorzio, non è la separazione, è la famiglia unita".







