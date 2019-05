Il Papa scrive a Mattarella, auspico per l'Italia pace e serenità

Foto: HO / OSSERVATORE ROMANO / AFP Papa Francesco e Sergio Mattarella (Afp)

“Nel momento in cui mi accingo a partire per il viaggio apostolico in Romania, mi è gradito rivolgere a lei, signor presidente e a tutti gli italiani il mio affettuoso e beneagurante saluto, che accompagno con ogni più cordiale e orante auspicio di pace e di serenità “. Così Papa Francesco, partendo per la Romania, nel telegramma di saluto al presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

