Papa: impegno comune contro divisioni e nazionalismi

Appello di Papa Francesco contro divisioni e nazionalismi. "In un mondo lacerato da guerre, odi, nazionalismi e divisioni, la preghiera e l’impegno comuni per una maggiore giustizia non sono rimandabili", ha detto il Papa nel discorso alla Delegazione ecumenica della Finlandia ricevuta oggi in Vaticano in occasione della festa di Sant'Enrico. "Sono omissioni - ha scandito - che non possiamo permetterci".

