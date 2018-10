Palio di Siena: Vince la Tartuca con Remorex, il cavallo Raoul finisce in ospedale

Al Palio straordinario di Siena, per il centenario della Prima guerra mondiale, vince la Tartuca, senza fantino, con il cavallo Remorex, dopo la caduta di Andrea Coghe detto 'Tempesta'. Per la contrada è la 49esima vittoria. Tante le cadute, in questa corsa, caratterizzata anche dall'infortunio del cavallo della Giraffa, Raoul.

È stato un palio straordinario da cuori forti quello vinto stasera dalla Tartuca, che non era tra le contrade favorite, con lo 'scosso' Remorex dopo la caduta di Andrea Coghe detto 'Tempesta' al secondo passaggio alla curva del Casato. Una corsa emozionante, con ben nove cadute e un grave infortunio del cavallo della Giraffa, l'esordiente Raoul che si è infortunato dopo la caduta del fantino Jonatan Bartoletti, detto 'Scompiglio'. Soltanto il fantino del Nicchio, Giovanni Atzeni è rimasto in sella. Gli altri sono caduti nel corso dei tre giri.

Sono stati i cavalli 'scossi' i veri protagonisti, in un palio che sarà ricordato proprio per le numerose cadute dei fantini. La mossa è stata molto laboriosa, durata una quarantina di minuti a causa delle rivalità tra contrade e delle tattiche tra i fantini. Le contrade sono entrate tra i canapi nel seguente ordine: Chiocciola. Giraffa, Selva, Lupa, Torre, Tartuca, Civetta, Drago, Nicchio, la favorita, e di rincorsa l'Oca.

A partire per prima è stata la Chiocciola, seguita da Giraffa, Selva. Poco dopo la fine del primo giro è passata in testa la Civetta, superata nuovamente dalla Chiocciola alla curva di San Martino. Il palio si è però deciso alla successiva curva del Casato quando sono caduti i fantini della Giraffa, della Chiocciola e della Tartuca, passata in testa con lo scosso Remorex, che correva il suo primo palio.

Una vittoria a sorpresa come accade spesso al palio di Siena. L'ultima affermazione della Tortuca risale al 16 agosto del 2010. Per il fantino Tempesta è la prima vittoria.

È stato portato nella clinica veterinaria del Ceppo, nei pressi di Siena, per accertamenti il cavallo della contrada della Giraffa Raoul infortunatosi in maniera seria, durante la corsa del palio straordinario che si è corso oggi, al secondo passaggio alla curva del Casato. L'animale come fa sapere una nota del comune di Siena "ha riportato una lesione all'arto anteriore destro". Il cavallo è stato subito soccorso e stabilizzato.

