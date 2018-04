La comunicazione pubblica protagonista del PA Social Day del 6 giugno

​Nuovi servizi, informazioni in tempo reale, nuove opportunità e profili professionali, migliore organizzazione, innovazione e servizi digitali, corretto utilizzo del web, lotta alle fake news, dati e sicurezza, privacy, trasparenza. Sono tanti i temi e gli impegni quotidiani al centro di un nuovo rapporto tra enti, aziende pubbliche e cittadini, incentivato e sviluppato grazie alle tante piattaforme di comunicazione messe a disposizione dal web: dal semplice sito Internet fino ai social network e chat. Temi e impegni a cui è dedicato il primo PA Social Day italiano, promosso dall'associazione nazionale PA Social, che si svolgerà mercoledì 6 giugno in tutta Italia con eventi in contemporanea (in orario 9.30-13.30) e in diretta web e social.

"In tutte le regioni italiane si terrà un evento #pasocial - spiega il presidente dell'associazione, Francesco Di Costanzo - aperto alla partecipazione di tutti, in cui sarà affrontato e approfondito un tema specifico legato alla nuova comunicazione. L'obiettivo è ampliare il dibattito, sollecitare un confronto, raccogliere idee e proposte, allargare ulteriormente la rete della nuova comunicazione". "Nuova comunicazione", aggiunge "significa nuovi servizi per i cittadini e una rivoluzione nel rapporto con il settore pubblico. L'Italia è oggi la prima realtà a livello mondiale ad aver creato una rete della nuova comunicazione pubblica, un motivo d'orgoglio ma soprattutto un incentivo a fare sempre meglio. Il PA Social Day sarà un'occasione per crescere e migliorare".

Il tema del PA Social Day è la nuova comunicazione pubblica, ma ogni città e regione affronterà l'utilizzo degli strumenti web, social e chat rispetto a vari temi legati alla vita quotidiana: sanità, servizi pubblici e gestione delle emergenze, cultura del digitale, marketing territoriale, nuova organizzazione e profili professionali, cultura, musei e spettacolo, intelligenza artificiale e chat bot, ambiente, chat, community e comunità, fondi europei, fake news, servizi digitali, open data e partecipazione, web reputation, nuovi linguaggi, telepresenza.