In 8 su un'Alfa 147 si schiantano a Catania, 1 morto e 4 bambini feriti

Maria Laura Antonelli / AGF



In otto su una berlina: è finita in tragedia la gita di un gruppo di romeni che si è schiantato a bordo di un'Alfa 147 contro un guardrail della rampa sopraelevata dell'Asse dei servizi di Catania. Uno degli otto passeggeri è morto e gli altri 7, tra cui 4 bambini, sono stati ricoverati, alcuni in gravi condizioni.

In 4 sono ricoverati all'Ospedale Cannizzaro di Catania e nessuno è in pericolo di vita. La più grave è una bambina di circa 5 anni, arrivata in codice rosso con una profonda ferita al collo che ha provocato una copiosa perdita di sangue, in stato confusionale e con escoriazioni diffuse; operata nella notte da una equipe di chirurgi plastici, chirurgi vascolari e anestesisti, è stata ricoverata in Pediatria e si sta riprendendo.

Altri due bambini si trovano al Pronto Soccorso Pediatrico: una, anche lei di 5 anni, con una frattura di scapola e un bimbo di un anno e mezzo con escoriazioni ed ecchimosi. Nell'Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso generale, invece, si trova un 25enne, arrivato in codice giallo per trauma cranio-facciale non grave.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.