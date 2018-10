Ostia: colpo al clan Spada, sequestrati beni per 19 milioni

Nuovo colpo al patrimonio del clan Spada di Ostia. I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito cinque decreti di sequestro di beni, emessi dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale della capitale, nei confronti di altrettanti esponenti di spicco del clan mafioso Spada per un valore complessivo pari a quasi 19 milioni di euro. I dettagli dell'operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia capitolina, saranno forniti nel corso della conferenza stampa organizzata presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, in via dell'Olmata 45, alla presenza del procuratore aggiunto Michele Prestipino Giarritta.

