Scortati o recuperati dalla Guardia di Finanza sono in arrivo altri 55 migranti

: Twitter Nave Open Arms

Aggiornato alle ore 18,01 del 30 giugno 2019.

In mattinata una nave dell'Ong Open Arms ha localizzato una barca di legno proveniente dalla Libia con 40 persone a bordo, tra cui 4 bambini e 3 donne incinte "con alto livello di disidratazione dopo 3 giorni di attraversamento". Lo aveva comunicato la stessa organizzazione non governativa in un tweet. "Li abbiamo assistiti e abbiamo attivato le amministrazioni competenti per prenderli in carico. Ora sono scortati a Lampedusa".

Quando sono ancora roventi le polemiche sullo sbarco nella notte di sabato della nave Sea Watch sempre a Lampedusa, un altro caso impegnerà in queste ore la Guardia costiera italiana e le autorità competenti. La Open Arms, al contrario della nave guidata da Carola Rackete, non ha caricato a bordo i migranti, ma ha effettuato un'azione di scorta e monitoraggio della situazione.

Anche l'Ong Alarm Phone ha commentato la vicenda auspicando un futuro diverso per il barcone localizzato: "Ora hanno bisogno di essere portati in un porto sicuro in Europa!".

Nel tardo pomeriggio undici migranti sono stati trasferiti a Lampedusa con una motovedetta della Guardia costiera perché necessitavano di urgenti cure sanitarie. I restanti invece, sempre a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza, stanno raggiungendo Pozzallo o Licata. L'arrivo stando alle prime e frammentarie informazioni sarebbe previsto dopo le 19.30.

Secondo il deputato del Partito democratico, Matteo Orfini, la situazione è ben diversa da quella fatta registrare con la Sea Watch. "Esattamente quello che deve avvenire in questi casi. Secondo il buon senso e secondo la legge. Nessuno lo sta tenendo al largo arbitrariamente per 16 giorni, nessuno sta ordinando alla Guardia di finanza di impedirgli di entrare. La normalità è questa. L'eccezionalità nel caso della Sea Watch sta esattamente nell'aver derogato a questa prassi e a quelle norme".

Vai all'articolo…