Le Ong disertano le audizioni alla Camera per protesta contro l'esclusione di Sea Watch

Andrea Ronchini / NurPhoto

Palazzo Montecitorio

Le associazioni Antigone, Tavolo Nazionale Asilo, Opens Arms, Medici senza Frontiere e Saving Humans, che dovevano essere audite questa mattina alla Camera dalle commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, non si sono presentate. La decisione è stata assunta in segno di protesta per l'annullamento della audizione della Ong Sea Watch deciso ieri.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.