Un ragazzo di 22 anni è stato ucciso nel Salento

Un giovane di Melissano, non lontano da Lecce, è stato ucciso con un colpo alla testa e abbandonato sulla strada provinciale che collega il paese a Ugento, nel Salento. Il corpo di Francesco Fasano, 22 anni, è stato anche travolto e trascinato sull'asfalto da un'auto in corsa. Su quella vche ha tutte le caratteristiche di una spietata esecuzione indagano i carabinieri della compagnia di Casarano, intervenuti sul posto insieme ai colleghi della scientifica. Si tratta del secondo omicidio in pochi mesi nella zona. Nel marzo scorso, il 27enne Manuele Cesari, pregiudicato di Melissano, fu ucciso con tre colpi di pistola.

