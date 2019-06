Sabato a Roma torna la Notte Scomoda. Cosa c'è da sapere (ma si sa ancora poco)

Agf Notte Scomoda

Anche quest’anno su Roma incombe la Notte Scomoda, la Notte Bianca della cultura immaginata e realizzata periodicamente dagli oltre 400 ragazzi e ragazze della rivista Scomodo, come si legge sul sito ufficiale, “la prima rivista studentesca d'Italia per tiratura”. La prima Notte Scomoda è stata organizzata nell’ottobre del 2016 ed ebbe un grande successo, negli anni l’evento è stato ripetuto con numeri sorprendenti: oltre 100 musicisti di 15 scene differenti, 60 performer dal vivo e quasi 250 artisti (pittori, writer, light-artist, fotografi e video-maker).

La particolarità della Notte Scomoda è il mistero, non si sa in anticipo dove avverrà l’evento che comunque sarà raggiungibile tramite mezzi o automobili grazie alle indicazioni che si possono trovare sulla pagina Instagram della rivista. Un evento quindi, ma anche un gioco che parte fin da quando si esce da casa, una sorta di moderna caccia al tesoro. Non è dato sapere dunque esattamente dove avverrà la festa ma i ragazzi di Scomodo lasciano trapelare che si terrà in uno spazio di 42 mila metri quadrati e che si potranno trovare “Live painting, muri interattivi, video-mapping, installazioni, street art, circensi, prestigiatori, cartomanti, body painting, 45 stands, expo, concerti, area food e molto altro!”. Si sa solo che sarà sabato 15 giugno.

Due i palchi, uno occupato con il concerto de Lo Stato Sociale, aperti dagli Inna Cantina Sound e quella che viene descritta semplicemente come una “big band funky”, l’altro farà da scenografia per una serata in puro stile rap/techno: “I ragazzi di Nuova Roma, con live di Aurel, Andre Faida, Pushard e molti altri, anticipano i dj set di LUKE LIES, Thunder Tropic e -verso la fine- Nino (Ostia Male) che saluterà le stelle con un carico di buona e sana techno”.

Ma prima di tutto questo, chiaramente, bisognerà trovare il posto, nessun problema, tutto molto semplice, come spiegano direttamente gli organizzatori “Si dovrà arrivare con un mezzo tra le 20.30 e le 21.30 nei vari punti di partenza individuati in zone differenti della città; una volta arrivati basta alzare un braccio in modo che i ragazzi di Scomodo lo notano e danno una busta con le indicazioni per raggiungere il luogo in cui si realizzerà la notte Scomoda”. Naturalmente una soluzione è stata trovata anche per chi si muove a piedi, è stato creato infatti un gruppo su Whatsapp appositamente per chi è senza mezzi e tramite un sistema di navette verranno traghettati tutti i partecipanti al luogo della serata.

