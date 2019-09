Le notizie di oggi (ore 18,30)

Vincenzo PINTO, Alberto PIZZOLI / AFP

PARTE IL CONTE-BIS: DOMANI IL GIURAMENTO

Il premier incaricato scioglie la riserva e presenta il nuovo esecutivo: promette le migliori energie, programma che guarda al futuro. In tutto 21 ministri, 14 uomini e 7 donne. 10 sono 5 stelle, 9 del Pd, 1 di Leu. Più un tecnico al Viminale. Il voto di fiducia previsto per lunedi' alla Camera e martedì al Senato.

NEL GOVERNO GIALLO-ROSSO DI MAIO AGLI ESTERI E GUALTIERI ALL'ECONOMIA

Riccardo Fraccaro sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Luciana Lamorgese all'Interno. Bonafede alla Giustizia, Guerini alla Difesa, Patuanelli allo Sviluppo Economico, De Micheli alle Infrastrutture, Franceschini alla Cultura. Il capo politico M5s: dalla Farnesina punterò all'internazionalizzazione e all'Africa.

MATTARELLA RINGRAZIA I GIORNALISTI: UNA STAMPA LIBERA È IMPORTANTE

Il presidente alla fine delle consultazioni: la parola ora compete al Parlamento e al governo.

SALVINI ATTACCA: GOVERNO NATO DALLA PAURA DI MOLLARE LA POLTRONA MA IL TEMPO È GALANTUOMO

Il leader del Carroccio: vigliacchi tenuti insieme solo dall'odio per me, faremo un governo che durerà 10 anni. Gelmini: discontinuità? Sviluppo e Lavoro restano a M5s.

BCE: AL VIA L'ERA LAGARDE NEL SEGNO DI DRAGHI "AGILITÀ PER FRONTEGGIARE LE NUOVE SFIDE"

La presidente designata all'Europarlamento: serve una politica monetaria flessibile, spero di non essere costretta a ventilare qualsiasi misura pur di scongiurare una crisi.

BREXIT: RESA DEI CONTI A WESTMINSTER, JOHNSON "ELEZIONI IL 15 OTTOBRE"

In serata il voto sulla legge anti no-deal che ha un sostegno trasversale. Il premier: dai laburisti una proposta di resa all'Ue, ora alle urne. Un giudice scozzese conferma la legittimità dello stop al Parlamento. Ue: backstop è l'unica soluzione.

HONG KONG: LAM RITIRA LA LEGGE SULLE ESTRADIZIONI E OFFRE IL DIALOGO DIRETTO, LA BORSA VOLA A +4%

Passo indietro sul provvedimento al centro della rivolta popolare degli ultimi tre mesi ma no all'amnistia per i manifestanti arrestati.

MEDIASET: VIA LIBERA AL NUOVO GRUPPO MEDIAFOREUROPE, IRA DI VIVENDI

L'assemblea del biscione ha approvato lo statuto per la nuova holding in Olanda. Il gruppo francese contesta il diritto di voto negato a Simon Fiduciaria.

L'URAGANO DORIAN VERSO LA FLORIDA CON VENTI FINO A 175 KM ORARI

In allerta anche Georgia e Carolina del sud e del nord. Papa Francesco invita a pregare per le vittime.

