Le notizie del giorno (ore 11.30)

Brexit: I Comuni bocciano l'iter accelerato, borse in rosse

Il Parlamento britannico respinge la mozione del governo Johnson e fa sfumare l'uscita dall'Ue al 31 ottobre, possibili elezioni anticipate. L'incertezza pesa sui mercati europei che aprono tutti in calo, giù la sterlina.

Cile: Il presidente Pinera chiede perdono alla piazza: "Non ho capito il dramma sociale del paese"

Dopo la rivolta che ha causato 15 morti, annunciato un pacchetto di riforme con un aumento del salario minimo, una tassa sulla ricchezza e sconti sui medicinali. Il Pontefice: cessino le violenze e si avvii il dialogo.

Siria: Sì di Assad all'accordo Putin-Erdogan

Il presidente ha accettato l'intesa per il pattugliamento congiunto della zona di frontiera. Il Cremlino: i curdi si ritirino o saranno schiacciati.

Hong Kong, il governo ritira la legge sull'estradizione

Ufficializzato il passo indietro sulla misura che a giugno aveva innescato le proteste di piazza. Pechino smentisce l'ipotesi di avvicendamento della governatrice Carrie Lam.

Gran Bretagna: Scoperti 39 cadaveri in un container, arrestato un 25enne nordirlandese

Giallo sul ritrovamento in una zona industriale dell'Essex, tra le vittime c'è un adolescente. Il 'carico di morte' sarebbe arrivato su un Tir partito dalla Bulgaria.

Bonafede: Carcere per i grandi evasori è una svolta epocale

Il Guardasigilli: "sono parassiti che camminano sulla testa dei cittadini onesti, un fenomeno che non può rimanere impunito”. Poi aggiunge: "Non temo trappole in Parlamento, ho già con tutte le forze politiche di governo, Italia Viva compresa".

Mondo di mezzo non è mafia, la Cassazione ribalta la sentenza d'appello

Per la Corte suprema quella guidata da Carminati e Buzzi è un'associazione a delinquere 'semplice' e quindi le pene andranno ricalcolate in un nuovo processo. Gli avvocati: sconfessata la procura. Il Pg: non capisco le esultanze.

Misure cautelari per 3 dirigenti della bio-on, la società delle bioplastiche crollata in borsa

L'accusa e' di falso e manipolazione del mercato, sequestrati beni per 150 milioni di euro. A luglio il titolo aveva dimezzato il valore dopo il rapporto di un fondo Usa che ne aveva messo in dubbio l'assetto societario.

Arrestato l'ex compagno della donna scomparsa da febbraio nel Trapanese

Il 47enne è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere per la morte di Angela Stefano.

Russiagate, attesa per l'audizione di Conte al Copasir

Il premier risponderà alle domande sull'inchiesta sul ruolo svolto dagli 007 italiani su presunti dossier per le presidenziali americane del 2016.

Champions agrodolce per le italiane: la Juve vince in rimonta, Atatanta travolta

Una doppietta di Dybala ribalta il Lokomotiv Mosca allo Stadium, bergamaschi sconfitti 5-1 a Manchester dal City. Stasera Inter-Borussia Dortmund e Salisburgo-Napoli.



