Le notizie di oggi (ore 9,30)

SCONTRO SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA, DAL CDM-FIUME APPROVAZIONE 'SALVO INTESE"

Nel Consiglio dei ministri terminato in tarda serata e' emersa la spaccatura sul processo penale e la prescrizione. Per la Lega la riforma e' "di facciata". Intesa di massima solo su giustizia civile e riforma del Csm.

"MORTO IL FIGLIO DI BIN LADEN", L'ANNUNCIO DAGLI USA

Fonti di intelligence sostengono che Hamza bin Laden, considerato il possibile erede dello sceicco del terrore, è deceduto. Il Dipartimento di Stato americano aveva messo una taglia da un milione di dollari sulla sua testa. No comment di Trump.

GAZA: UN MILIZIANO PALESTINESE SCONFINA IN ISRAELE E FERISCE TRE SOLDATI, UCCISO

L'uomo era armato con kalashnikov e granate e ha tentato di raggiungere un villaggio.

USA 2020, TUTTI CONTRO BIDEN NEL DIBATTITO DEI DEM, LUI REGGE L'URTO

Kamala Harris lo ha incalzato ma e' apparsa meno brillante. Bene Booher e Castro, delude ancora de Blasio.

MIGRANTI: L'ALAN KURDI CHIEDE L'APPRODO IN ITALIA, NO DI SALVINI

La nave della ong tedesca Sea Eye con 40 a bordo fa rotta verso nord: non li riporteremo in Libia.

UN FIUME DI COCAINA DALL'OLANDA A ROMA, SGOMINATA UNA BANDA DI ALBANESI

Nove arresti nell'Operazione della Squadra Mobile di Roma, in totale nell'indagine sono stati 17. Sequestrate armi e 200 chili di polvere bianca. I centri di smistamento nelle borgate di Tor Bella Monaca e San Basilio.

