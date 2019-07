Notizie del giorno (ore 13,30)

Alberto PIZZOLI / AFP Matteo Salvini e Alfonso Bonafede

DISOCCUPAZIONE AI MINIMI DAL 2012, MA L'ITALIA RIMANE A CRESCITA ZERO

Istat: nel II semestre Italia in stagnazione, invariato sia il dato congiunturale che quello tendenziale del Pil. Nulla anche la variazione acquisita per il 2019. Tuttavia a giugno il numero dei disoccupati segna la quarta flessione consecutiva, -0,1% su maggio. Cala anche la disoccupazione giovanile, -1,5%.

A LUGLIO L'INFLAZIONE SI FERMA ALLO 0,5%, MA IL CARRELLO DELLA SPESA CRESCE DELLO 0,8%

La variazione annuale è in calo rispetto allo 0,7% di giugno. Gli aumenti su frutta e verdure pesano sui beni alimentari.

GIUSTIZIA: SALVINI BOCCIA LA RIFORMA DI BONAFEDE, "È ACQUA"

Il ministro dell'Interno a poche ore dal Cdm: "Manca lo scatto in avanti, non c'è la separazione delle carriere, basta riformine". Di Maio: sto sentendo troppi no dalla Lega. Poi attacca Gozi per l'incarico con Macron: "Nulla contro la Francia ma bisogna valutare se togliergli la cittadinanza".

VIA LIBERA ALLO SBARCO DEI 116 MIGRANTI DELLA GREGORETTI, 5 PAESI UE HANNO ACCETTATO DI ACCOGLIERLI

L'annuncio di Salvini: disponibilita' da Germania, Portogallo, Francia, Lussemburgo e Irlanda e da alcune strutture dei vescovi. Il pm: a bordo emergenza sanitaria, 29 malati.

CARABINIERE UCCISO: IL GRAZIE DI BRUGIATELLI "MI HA SALVATO LA VITA"

L'uomo derubato dai due americani in una lettera rende "onore" al vice brigadiere e spiega: loro mi avevano minacciato. "Non sono un intermediario della droga, né un informatore". Indagato il militare che ha bendato Hjorth. A Roma il papà di Elder, il presunto assassino del militare.

USA 2020, AL DIBATTITO DEMOCRATICO BRILLANO I PROGRESSISTI CHE FANNO FRONTE COMUNE

Bernie Sanders ed Elizabeth Warren uniti su ambiente e immigrazione. I moderati Buttiegieg e Beto O'Rourke chiedono il ritiro dall'Afghanistan. Oggi Biden sfida Kamala Harris.

APPLE, RICAVI SOPRA LE ATTESE MA L'UTILE NETTO CALA

Nel terzo trimestre un utile per azione di 2,18 dollari, anche se pesa la frenata dell'iPhone. Tokyo chiude in rosso.

RUSSIA, UN ARRESTO PER L'ASSASSINIO DELL'INFLUENCER RUSSA

Il 33enne avrebbe seviziato e ucciso la modella di 24 anni Ekaterina Karaglanova, il cui corpo e' stato trovato in una valigia a Mosca. Si sospetta un delitto passionale.

'NDRANGHETA, BLITZ DELLA POLIZIA CONTRO LA COSCA LIBRI, 17 ARRESTI

L'operazione a Reggio Calabria ha portato a 12 misure cautelari in carcere e cinque ai domiciliari. Perquisizioni e sequestri presso diverse societa'.

ADDIO A RAFFAELE PISU, CONDUTTORE E COMICO TV DALL'"AMICO DEL GIAGUARO" A "STRISCIA"

L'attore bolognese aveva 94 anni. Recito' in "Italiani brava gente" e diverti' con "Senza rete" e "Provolino".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.