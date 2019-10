Le notizie sui giornali di oggi (ore 9.30)

Pixabay Libertà di stampa, giornali, edicola, uotidiani (pixabay)

UFFICIALE LA TRATTATIVA FCA-PEUGEOT: FUSIONE ALLA PARI PER CREARE LEADER MONDIALE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il comunicato: Al lavoro per unire le forze. Elkann diventerebbe presidente e Tavares Ceo, nel Cda insieme a 5 consiglieri per gruppo. Le azioni sarebbero ripartite al 50%. Sinergie per 3,7 miliardi di euro l'anno ma senza chiudere stabilimenti. I titoli volano a Wall Street.

LA FED TAGLIA I TASSI DI UN QUARTO DI PUNTO, "INCERTEZZE GLOBALI E INFLAZIONE DEBOLE"

Si tratta del terzo taglio del 2019. Il costo del denaro passa al range di 1,50-1,75%. La banca centrale americana elimina dal testo la frase "agiremo in modo appropriato" che segnala uno stop alla riduzione dei saggi.

DAZI: PROGRESSI NEI NEGOZIATI, DOMANI NUOVI COLLOQUI CINA-USA

Pechino conferma che le trattative avanzano malgrado la cancellazione del vertice Apec in Cile dove Xi e Trump avrebbero dovuto ufficializzare la mini-intesa.

LA MANOVRA PRONTA PER APPRODARE IN PARLAMENTO, SCIOLTI I NODI SU PARTITE IVA E RADIO RADICALE

Ultimi ritocchi al testo , all'emittente 8 milioni di euro in attesa della gara del 30 aprile. Attesa per i dati Istat su occupazione e Pil.

ZINGARETTI: IL PD VA RIFONDATO, BASTA EGOISMI E CONFLITTI

Il segretario dem: torniamo a essere una 'casa', la Lega vince perché offre approdi sicuri, anche se intollerabili per noi.

PAKISTAN: INCENDIO SU UN TRENO NEL PUNJAB, ALMENO 65 MORTI E 40 FERITI

Il rogo causato dallo scoppio del cucinino a gas di alcuni passeggeri sul convoglio in viaggio tra Karachi e Rawalpindi.

AL-BAGHDADI: IL PENTAGONO DIFFONDE LE PRIME IMMAGINI DEL RAID, ORA SI TEME LA VENDETTA JIHADISTA

Il video dell'Us Central Command mostra le forze americane che si avvicinano al rifugio del capo dell'Isis.

LA JUVE TORNA IN TESTA DA SOLA IN UNA GIORNATA DI POLEMICHE ARBITRALI

I bianconeri superano il Genoa in 10 grazie a un rigore di Ronaldo all'85mo. Pari 2-2 tra Napoli-Atalanta, azzurri furiosi con l'arbitro. Vittorie 4-0 per la Roma in casa dell'Udinese e della Lazio sul Torino. Vincono anche Cagliari e Fiorentina 1-2. Stasera Milan-Spal.

