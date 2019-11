Le notizie del giorno (ore 11,30)

CASO UCRAINA: TRUMP PRONTO A LEGGERE AGLI AMERICANI LA TRASCRIZIONE DEL COLLOQUIO CON ZELENSKY

Il presidente Usa: "È stata una telefonata corretta, la gente deve ascoltarla". Sondaggio Ap: il 42% degli americani è con lui ma il 61% ritiene che non rispetti le istituzioni democratiche.

LA NORD COREA TESTA LANCIO DI 'MISSILI MULTIPLI'

"Soddisfatto" il dittatore Kim. Si tratta del primo test effettuato dal 2 ottobre.

HONG KONG: PECHINO ASSICURA, "MIGLIORERÀ IL PROCESSO DI NOMINA DEL GOVERNATORE"

Il governo cinese: "Modificheremo il sistema giuridico per preservare la sicurezza nazionale".

SEGNALI DI RIPRESA DELL'ECONOMIA CINESE, CRESCE IL MANIFATTURIERO

A ottobre l'indice Caixin ha toccato il top da due anni a quota 51,7.

RAGAZZO UCCISO: LA MADRE DI DEL GROSSO, "CHIEDO SCUSA, È GIUSTO CHE MIO FIGLIO PAGHI"

La mamma di Valerio, accusato dell'uccisione di Luca Sacchi: "Mi vergogno di quello che ha fatto, siamo famiglia perbene".

MERKEL SFIDA LO SMOG DI NEW DELHI, ALLA PARATA SENZA MASCHERINA

La cancelliera ha ignorato le indicazioni delle autorità sanitarie indiane.

PRIMO GIORNO DI LAGARDE ALLA BCE, LA SUA SARÀ UNA GESTIONE 'POLITICA'

Wall Street Journal: "È meglio attrezzata per trovare soluzioni vantaggiose per tutti".

CNH INDUSTRIAL CEDE LA SOCIETÀ AUSTRALIANA TRUCKLINE

La società della holding Exxor che controlla Iveco ha venduto a Bapcor.

BANDITO DI CONCORSO PER TUTELARE PAROLE ITALIANE IN VIA DI ESTINZIONE

Iniziativa della casa editrice Emia: sono in tutto 3.126. Fra queste, filibustiere, drappeggio e villoso.

I CORPI DI DUE MIGRANTI RECUPERATI IN MARE IN SARDEGNA

Erano a bordo di un gommone senza motore. La morte risale a diversi giorni fa. Lamorgese: "Non c'è nessuna invasione, 9.600 arrivi nel 2019".

FRATTURA DI HALLOWEEN IN ANTARDIDE, SI FORMA NUOVO MEGA ICEBERG

Una gigantesca lastra di ghiaccio si sta per staccare dalla piattaforma di ghiaccio Brun.

SPAZIO: C'È ACQUA SULLA COMETA INTERSTELLARE BORISOV

Scoperta importante: l'astro è entrato dall'esterno nel nostro sistema solare.

