Le notizie del giorno (ore 19,30)

ZINGARETTI: NO AL CONTE BIS, CINQUE CONDIZIONI PER GOVERNARE CON M5S

Partito unito: la direzione approva l'odg all'unanimità. Pieno mandato al segretario che chiede il coinvolgimento di Leu e dice: "Governo di discontinuità o si va al voto". Questi i paletti: Ue, centralità del Parlamento; sostenibilità ambientale; gestione dei flussi migratori, misure economiche in chiave redistributiva.

SALVINI: SUBITO AL VOTO, ABBIAMO GIÀ PRONTA UNA MANOVRA DA 50 MILIARDI

Il leader della Lega duro con Conte: "Mi ha insultato, forse aveva bisogno di sfogarsi". M5s: "Compatti intorno a Di Maio". FI: alle urne con un centrodestra unito. Al via nel pomeriggio le consultazioni: domani giornata clou, poi pausa di riflessione. La Camera congela il voto sul taglio dei parlamentari.

CONSULTAZIONI AL VIA, MATTARELLA 'NOTAIO' DELLA CRISI

Il capo dello Stato riceve i presidenti di Senato e Camera. Domani sonderà i partiti principali per registrare numeri, proposte ed eventuali nuove maggioranze.

LA CRISI METTE LE ALI AI MERCATI: SU LE BORSE, SPREAD IN CALO

Il differenziale Btp-Bund chiude a 201, dopo essere sceso sotto quota 200. Piazza Affari in rialzo dell'1,77%.

FCA: TORNA IN AUGE LA FUSIONE CON RENAULT, I TITOLI VOLANO IN BORSA

Secondo i rumors, i colloqui non si sarebbero mai interrotti.

BREXIT: JOHNSON, "NON POSSIAMO ACCETTARE L'ATTUALE ACCORDO CON L'UE"

Il premier britannico ricevuto da Merkel: "Non sta a noi trovare una soluzione per il confine nordirlandese". La cancelliera: "Pronti a un'uscita non ordinata di Londra".

MARCIA INDIETRO DI TRUMP SULLE TASSE: "NON PENSO A UN TAGLIO"

Il presidente Usa torna ad attaccare Powell: "Si svegli e riduca nettamente i tassi di interesse". Poi attacca la legge sullo Ius soli: "È francamente ridicola".

OPEN ARMS SBARCA I MIGRANTI A LAMPEDUSA, IL VIMINALE ATTACCA LA SPAGNA

Il ministero dell'Interno chiede a Madrid di farsene carico. La Ong: abbiamo vinto il secondo ricorso al Tar.

NIENTE GROENLANDIA? TRUMP ANNULLA LA VISITA IN DANIMARCA

La premier danese: "Sorpresa e infastidita". Interviene anche l'Ue: "No alla cessione".

YEMEN: RIBELLI HUTHI ABBATTONO DRONE USA

Utilizzato missile terra-aria fornito dal regime iraniano.

FUNERALE 'BLINDATO' PER L'ULTRÀ DELLA LAZIO, MALORE DELLA MOGLIE

La consorte di Piscitelli soccorsa da un'ambulanza del 118. Cori dei tifosi, presenti capi ultrà di Milan e Inter.

TEST DEL SANGUE PER PREDIRE LA MORTE NEI SUCCESSIVI 10 ANNI

Lo sta mettendo a punto un gruppo di ricercatori tedeschi.

