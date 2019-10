Occhi puntati sulla manovra. Come aprono i giornali stamattina

Agf Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri

Sulla manovra economica sono allo studio modifiche su Quota 100, per allungare le finestre di uscita. Novità in vista anche per il Reddito di cittadinanza, con meno vincoli per gli stranieri e una stretta, invece, per quanto riguarda gli ex terroristi e i mafiosi. Obiettivo: rastrellare risorse utili. Spunta poi la possibilità di aprire all’estensione della 14esima mensilità a un milione di persone. E sul carcere agli evasori, è al momento in atto uno scontro tra M5S e dem: norme fuori dal decreto fiscale.

CORRIERE DELLA SERA

Manovra, cambia Quota 100

L’ipotesi di allungare i tempi di attesa per chi sceglie la pensione anticipata

LA REPUBBLICA

La sporca guerra che l’Europa sta a guardare

L’esercito turco avanza: “Già uccisi 350 terroristi”. Bombe sui civili. Trump: fermatevi o gravi sanzioni

Appello di Mattarella alla Ue: siamo marginali e sui migranti gestione comune altrimenti saremo travolti

Allarme foreign fighter di ritorno, 5 sono italiani

LA STAMPA

Roma e Parigi: puniamo Erdogan

Di Maio favorevole alle sanzioni. L’ambasciatore turco contesta l’Italia. Ue divisa, Merkel cauta

IL MESSAGGERO

Pensioni, ipotesi aumenti con i ritocchi a Quota 100

Manovra, spunta l’estensione della 14esima a un milione di beneficiari

Stretta sul Reddito per trovare risorse. Carcere agli evasori, scontro M5S-dem

IL GIORNALE

SI TENGONO I SOLDI

L’allarme dei tributaristi: praticamente impossibile riavere i soldi dal Fisco

E intanto nel governo scoppia la guerra sulle manette per gli evasori

LIBERO QUOTIDIANO

I 5STELLE SI SFASCIANO

Un quarto dei parlamentari non versa la quota a Rousseau, decine di eletti pronti a lasciare M5S, record di assenze alla festa di domani a Napoli. Solo Di Maio ci crede ancora, per salvare il posto

IL FATTO QUOTIDIANO

ULTIMI SONDAGGI: 6 REGIONI A M5S-PD E 1 A SALVINI&C.

DESTRE SICURE IN VENETO. INCERTE LIGURIA E UMBRIA. GIALLOROSA IN VANTAGGIO IN EMILIA, TOSCANA, CAMPANIA, PUGLIA E CALABRIA

IL FOGLIO

Il Franceschini 2, la cultura sviluppista

Parla il ministro dei Beni culturali, che si è ripreso anche la “t”del Turismo: “Sarà il punto centrale del mio mandato, questo è il ministero economico più importante”. L’Uomo vitruviano, i veti assurdi, i musei. La scommessa su Pompei

IL SOLE 24 ORE

Dalle tasse ai tagli punto per punto la manovra in arrivo

Risparmi da 1 miliardo con il termine unico per le uscite con Quota 100

Spunta la tassa sui cellulari dei clienti business, Imu-Tasi con base a 0,86 per mille

Priorità alla lotta all’evasione Misiani: stiamo valutando l’inasprimento del carcere

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Mattarella carica l’Europa

E Draghi ottimista sul futuro dell’Unione: «Euro più popolare»

Governo, l’offensiva dei 5Stelle per il carcere agli evasori

IL GAZZETTINO

Pensioni, aumenti per un milione

Nella manovra l’ipotesi di estensione della 14esima. Stretta su Reddito e Quota 100 per trovare le risorse

IL MATTINO

Pensioni, spunta l’aumento

L’ipotesi: assegni più pesanti ritoccando Quota 100. Allo studio l’estensione della 14esima

Stretta sul reddito per trovare le risorse, scontro Cinquestelle-Pd sul carcere agli evasori

LA NAZIONE

Tasse, casa e pensioni: ecco le novità

Verso l’accorpamento Imu-Tasi. Lavoro, flessibilità in uscita

IL SECOLO XIX

Sanzioni alla Turchia, Italia e Francia a favore Ma la Germania frena

Mattarella all’Europa: «Gestione comune sui migranti o saremo travolti»

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it