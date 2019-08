Le notizie del giorno (ore 20,00)

OPEN ARMS: IL TAR SOSPENDE IL DIVIETO DI INGRESSO, SALVINI RICORRE E DENUNCIA UN ASSE PD-M5S PER RIAPRIRE I PORTI

Il Tribunale amministrativo del Lazio accoglie il ricorso dell'Ong spagnola, la nave con 147 migranti a bordo verso Lampedusa scortata dalla Marina militare. Il ministro dell'Interno: patto innaturale tra pentastellati e dem punta a far ripartire gli sbarchi. Conte gli chiede di mettere al sicuro i minori. Peggiora il meteo, anche la Ocean Viking preme per un porto sicuro.

LO SPETTRO DELLA RECESSIONE AFFOSSA LE BORSE, CAMPANELLI D'ALLARME NEGLI USA E IN GERMANIA

Negli Stati Uniti preoccupa l'inversione della curva dei tassi: il rendimento dei Treasuries a 10 anni è sceso sotto quello dei titoli a due anni per la prima volta dal 2008. E' uno dei segnali premonitori di un forte rallentamento dell'economia e a Wall Street il Dow Jones cede oltre il 2%. Si inverte la curva anche per i titoli britannici. In Germania il Pil va giù dello 0,1% nel secondo trimestre: preoccupazioni per l'export italiano. Milano chiude a -2,53%, ma lo spread cala a 216 per il crollo del Bund.

BANKITALIA: DEBITO PUBBLICO RECORD, RAGGIUNTA QUOTA 2.386 MILIARDI

Il dato riferito a giugno. In sei mesi entrate tributarie in aumento del 2,4%.

SALVINI "IL 20 SFIDUCEREMO CONTE". RENZI RIPRENDE LA RACCOLTA FIRME PER FAR DIMETTERE IL VICEPREMIER

Il leader leghista: le elezioni sono la via maestra, non e' vero che provocheranno l'aumento dell'Iva. L'ex segretario dem: dopo la sconfitta al Senato deve lasciare.

PONTE MORANDI UN ANNO DOPO: MATTARELLA "IN GIOCO IL PRESTIGIO DEL PAESE", IL PM "IL PONTE POTEVA RESTARE APERTO?"

Il capo dello Stato accolto dagli applausi alla commemorazione della tragedia che provoco' 43 vittime. Di Maio: via la concessione ad Autostrade, non capisco perché la Lega si opponga. Conte: simbolo di rinascita e speranza per il Paese. Il procuratore Cozzi: le indagini finiranno a inizio 2020.

HONG KONG: PECHINO AVVERTE, "QUELLE PROTESTE SONO ATTI DI TERRORISMO"

Il monito dopo che il divieto di manifestare in aeroporto ha consentito di far riprendere i voli. I media cinesi invocano azioni dure da parte del governo. La Cathay Pacific licenzia due piloti 'ribelli'.

TENTANO DI RAPIRE UNA DONNA PER RECUPERARE I SOLDI DI UNA TRUFFA, FERMATI 4 TEDESCHI A TORINO

La spedizione era stata organizzata da due detective privati, fuggiti con un furgone dopo il sequestro in Piazza San Carlo.

EMILIANO SALA AVVELENATO DA MONOSSIDO DI CARBONIO PRIMA DELLO SCHIANTO NELLA MANICA

Possibile svolta nelle indagini sulla morte dell'attaccante argentino. La presenza del gas velenoso in cabina potrebbe aver stordito il pilota e causato l'incidente.

