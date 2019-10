Le notizie del giorno (ore 11,30)

ANDREAS SOLARO / AFP Giuseppe Conte e Luigi Di Maio

MANOVRA: VERTICE DI MAGGIORANZA, SI LAVORA AL CHIARIMENTO

Dopo le polemiche il premier Conte punta a ricomporre i dissidi. Nel pomeriggio riunirà i capi delegazione dei partiti per trovare 'la quadra'. Appello di Franceschini: bene discutere ma senza risse. In serata riunione del Cdm: sul tavolo le misure per i grandi evasori e il terremoto.

EUROSTAT: IL DEBITO DELL'ITALIA SALE AL 134,8% DEL PIL PER 2018

L'anno precedente era al 134,1%, nell'Eurozona peggio di noi solo la Grecia. Intanto il deficit cala dal 2,4% al 2,2%.

RIVOLTA IN CILE: ALMENO DIECI MORTI, IL PRESIDENTE PINERA: "SIAMO IN GUERRA"

Non si ferma la spirale di violenza. Il governo ha schierato 10 mila militari nelle strade e dichiarato lo stato di emergenza in 10 delle 16 regioni del Paese. Quasi 300 arresti. Centinaia di passeggeri bloccati all'aeroporto di Santiago.

BREXIT: È CAOS, MURO CONTRO MURO TRA GOVERNO E PARLAMENTO

Oggi lo speaker della Camera dei Comuni Bercow dovrebbe decidere se concedere un secondo tentativo di voto sull'accordo. È possibile che blocchi l'iniziativa del governo. Inviate alla Ue tre diverse lettere con la richiesta di rinvio. I mercati scommettono su Johnson, vola la sterlina.

SIRIA: TIENE LA TREGUA, ALLARME DA MOSCA: "I FOREIGN FIGHTER SI STANNO SPARPAGLIANDO"

Il ministro della difesa russo: "Tornano nelle loro patrie". Gli Usa valutano intanto se tenere nel Nord del Paese un drappello di militari delle Forze speciali per impedire alle truppe di Assad di prendere il controllo dei giacimenti petroliferi.

ALLARME MALTEMPO NEL NORD OVEST: FLAGELLATA LA LIGURIA, BOMBE D'ACQUA A GENOVA E MILANO

Piogge torrenziali e tempeste di fulmini si stanno abbattendo dalle prime ore del mattino. Numerosi gli allagamenti. Timore per l'esondazione dei fiumi: osservato speciale nel capoluogo lombardo il Seveso. Scuole chiuse in quasi tutte le province liguri. Allerta arancione anche in Piemonte.

IN FIAMME LA CAVALLERIZZA REALE DI TORINO, PATRIMONIO DELL'UNESCO

Un incendio si è sviluppato all'alba nella struttura da tempo occupato da alcuni collettivi sociali. Colpito soprattutto il tetto. L'incendio domato dai Vigili del Fuoco dopo ore di lavoro. L'area è stata messa sotto sequestro.

TRIPLICATI I BAMBINI POVERI IN ITALIA, SONO 1,2 MILIONI

Save the Children: "Negli ultimi dieci anni il numero di quelli che vivono in povertà assoluta è passato dal 3,7% al 12,5%". I minori ormai sono solo il 16,2% della popolazione, uno su 2 non legge ma è boom degli 'iperconnessi' in rete.

