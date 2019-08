Le notizie del giorno (ore 11,30)

MANDEL NGAN / AFP Donald Trump

ZINGARETTI: "LAVORIAMO PER UNA SOLUZIONE SERIA, SERVE DISCONTINUITÀ SU CONTENUTI E SQUADRA"

Il leader Pd riunisce i suoi al Nazareno e sollecita un incontro con M5s: "Bisogna ascoltarsi a vicenda". I 5 stelle frenano: "Oggi non è previsto alcun incontro con i capigruppo dem". Paragone avverte: "Se fanno l'accordo con il Pd non so se resterò nel movimento". La Lega tifa per il fallimento della trattativa.

DAZI: TRUMP ANNUNCIA, "PECHINO MI HA CHIAMATO PER RIPRENDERE I NEGOZIATI"

Borse europee positive dopo che le piazze asiatiche avevano chiuso in forte ribasso. Oro ai massimi da sei anni, yuan ai minimi dal 2008.

G7: SI CONCLUDE IL VERTICE DI BIARRITZ, CONFERENZA STAMPA CONGIUNTA MACRON-TRUMP

Oggi sessioni di lavoro su clima ed economia digitale, ma in primo piano restano i rischi di recessione dovuti alla guerra commerciale. Il presidente Usa sull'Iran: "Troppo presto per incontrare Zarif".

RISSA IN DISCOTECA NEL NOVARESE, GIOVANE UCCISO A COLTELLATE

Il fatto è accaduto a Borgoticino, non ancora non chiare le circostanze del delitto.

NUOVA ONDATA DI PROTESTE A HONG KONG: 36 ARRESTI, 15 AGENTI FERITI

Anche un dodicenne tra le persone finite in manette. La polizia ha lanciato lacrimogeni e sparato un 'colpo di avvertimento'.

RAID ISRAELIANI A GAZA E IN LIBANO, COLPITI OBIETTIVI DI HAMAS

Gli attacchi aerei in risposta al lancio di razzi da parte palestinese. Ieri due droni israeliani erano caduti nella zona sud della capitale libanese. Come ritorsione anche il razionamento del flusso di elettricità nella Striscia.

IDEA DI TRUMP: USARE LA BOMBA ATOMICA PER FERMARE GLI URAGANI

Secondo un sito di informazione, il presidente lo avrebbe proposto durante un convegno con gli esperti.

ARIANA GRANDE TORNA A CANTARE A MANCHESTER DUE ANNI DOPO L'ATTENTATO

L'artista: "Sopraffatta dall'emozione". L'attacco terroristico del 2017 provocò 27 vittime.

