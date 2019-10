Le notizie del giorno (ore 17,30)

MARK RALSTON / AFP Scontri a Hong Kong, primo ottobre 2019

RABBIA DI HONG KONG SULLA FESTA DELLA CINA, LA POLIZIA SPARA A UN MANIFESTANTE

Violenti scontri nell'anniversario per i 70 anni della Repubblica popolare: grave un attivista ferito al petto dagli agenti che hanno aperto il fuoco da vicino. Una cinquantina di arresti e 15 feriti. A Pechino la grande parata militare con i missili Df-100 in grado di colpire gli Stati Uniti. Il presidente Xi: "Nessuna forza può scuotere la Nazione".

DI MAIO "CONTENTO" DELLA MANOVRA: MANTENUTA LA PROMESSA SULL'IVA, ORA CARCERE PER I GRANDI EVASORI

No comment dall'Ue: l'esame da metà mese. Spread stabile a 141, Milano chiude in negativo.

IN ITALIA IL CONTANTE BATTE LE CARTE DI CREDITO GRAZIE ALLE DONNE E AI GIOVANISSIMI

Dai dati di Bankitalia emerge che il 'cash' è preferito soprattutto dalle persone a basso reddito e al Centro-sud. De Rita scettico sui bonus: in Italia resisterà il 'patto del contante'.

MAFIA: IL RE DELL'EOLICO NICASTRI CONDANNATO A 9 ANNI

L'accusa è di concorso esterno. L'imprenditore è considerato vicino al super boss latitante Matteo Messina Denaro.

CAOS RIFIUTI A ROMA, SI DIMETTE IL CDA DI AMA

È la quarta volta in tre anni, si era insediato da appena tre mesi. La rottura con il Campidoglio sul bilancio 2017 per i crediti vantati sui servizi cimiteriali.

TAGLIO DEI PARLAMENTARI, OK IN COMMISSIONE ALLA CAMERA

Via libera da Affari Costituzionali, lunedì sarà in aula.

FITCH TAGLIA LE STIME PER L'ITALIA, NEL 2019 CRESCITA ZERO

A giugno la previsione era dello 0,1%. Tagliate da +0,5% a +0,4% anche le stime sul 2020, nel 2021 previsto un +0,6%.

CONTE A GENOVA: IL NUOVO VIADOTTO SIMBOLO DI RINASCITA. "SULLA CONCESSIONE NESSUN REGALO AI PRIVATI"

Il premier al varo del viadotto di Renzo Piano che ricorda la chiglia di una nave: "Tempi record per la ricostruzione, verso la revoca per Atlantia". Il titolo in Borsa perde oltre il 2%

POMPEO A ROMA: OGGI DA MATTARELLA E CONTE, PRESSING SUGLI USA PER SCONGIURARE I DAZI SUL MADE IN ITALY

Il segretario di Stato americano in Italia, giovedì l'udienza privata da Papa Francesco. Washington Post: il ministro della Giustizia di Trump ha chiesto aiuto agli 007 italiani sulle origini dell'Ucraina-gate. I servizi di Washington difendono l'agente talpa: si è mosso nell'ambito della legge.

FINLANDIA: ARMATO DI SPADA ATTACCA GLI ALTRI STUDENTI IN UN CENTRO COMMERCIALE. UN MORTO E 10 FERITI

L'aggressione a Kuopio, nell'est, davanti a una scuola. La polizia spara e ferisce l'aggressore, arrestato.

UN OPERAIO MUORE SCHIACCIATO ALLA FCA DI CASSINO, IRA DEI SINDACATI

Il 40enne è finito sotto una pressa a freddo. Aperta un'inchiesta. Sciopero di 8 ore nello stabilimento.

ALLARME PER GLI ADOLESCENTI ITALIANI: SONO SEDENTARI E MANGIANO MALE

Il sistema di sorveglianza Hbsc: non fanno colazione e consumano troppo alcol.





