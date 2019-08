Le notizie del giorno (ore 13,30)

G7: ATTESA PER CONTE A BIARRITZ, TUSK "GRANDE ESEMPIO DI LEALTÀ IN EUROPA"

'Endorsement' del presidente del Consiglio Ue mentre il premier dimissionario lascia Palazzo Chigi per recarsi in Francia: è sempre difficile difendere gli interessi nazionali e trovare soluzioni europee ma su di lui posso dire soltanto cose positive. La questione dazi surriscalda il clima. Trump dopo la Cina minaccia anche la Francia: colpiremo i vostri vini. Il leader Ue: risponderemo. Macron: necessaria de-escalation delle guerre commerciali. Anche gli incendi in Amazzonia sul tavolo dei Grandi. Macron: mobilitazione di tutte le potenze. Merkel: messaggio chiaro dal G7. Il presidente Usa: pronto ad aiutare il Brasile.

M5S-PD: ZINGARETTI "SERVE UN GOVERNO DI DISCONTINUITÀ, MI AUGURO CHE NON CI SIA IL DOPPIO FORNO"

Contatti incrociati tra i partiti per tessere alleanze credibili in vista delle nuove consultazioni di Mattarella martedì. I leader M5s e Pd discutono del taglio dei parlamentari ma Di Maio chiede il Conte-bis. Il segretario dem insiste: esperienza ultimi 15 mesi non è positiva.

LEGA RESTA APERTA A UNA RIEDIZIONE DELL'ESECUTIVO GIALLOVERDE

Centinaio: ci sono ancora margini, pronti a tornare al tavolo per un nuovo contratto.

M5S CERCA UN'ALTERNATIVA, LE DIVISIONI SULL'ALLEANZA CON PD RESTANO

Paragone: governo giallorosso operazione che serve ai dem. Di Battista: tutti ci cercano, alziamo la posta.

UE: SASSOLI, NESSUNA PRESSIONE A ITALIA MA IL COMMISSARIO È UNA NECESSITÀ

Il presidente dell'Europarlamento al Meeting di Rimini: "Nuovi stati nell'Unione? Abbracciamo tutti".

COREE: PYONGYANG LANCIA DUE NUOVI MISSILI, TRUMP "A KIM PIACE TESTARLI"

L'allarme lanciato da Seul: razzi non identificati, i nostri militari pronti. Il Giappone: violazione delle risoluzioni Onu. Il presidente Usa minimizza: quelli a corto raggio non sono mai stati limitati.

HONG KONG: SCONTRI E LACRIMOGENI, NUOVO SABATO DI PROTESTE

Dodicesimo weekend di manifestazioni anti-governative. Raduno sull'isola di Kowloon. Almeno una persona è stata fermata.

TERREMOTO: AMATRICE RICORDA LE VITTIME, CASELLATI "RICOSTRUIRE PER ONORARLE"

Veglia notturna al palazzetto dello Sport. Il vescovo: occorre un sussulto di generosità.

ADDIO A CARLO DELLE PIANE, ICONA DEL CINEMA ITALIANO

L'attore, 83 anni, aveva da poco festeggiato i 70 anni di carriera.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.