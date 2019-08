Le notizie del giorno (ore 23,00)

Foto: Agf Matteo Salvini e Matteo Renzi

SALVINI: MARTEDÌ ASCOLTERÒ CONTE SENZA PREGIUDIZI, SE CI SARÀ SPARTIZIONE ANDREMO IN PIAZZA PACIFICAMENTE

Il vicepremier annuncia il suo intervento in Aula al Senato: "Non lascio, non do la soddisfazione di togliere il disturbo. Voto via maestra. Governo Pd-M5s una truffa a italiani ma non ho i numeri per fermarlo". I capigruppo leghisti: maggioranza giallo-rossa? Sarebbe un tradimento.

GRILLO RIUNISCE I 'BIG' M5S A MARINA DI BIBBONA: SALVINI NON E' PIU' CREDIBILE

Il co-fondatore del Movimento vede Di Maio, Fico, Casaleggio e Di Battista. "Tutti compatti, è un interlocutore inaffidabile". D'Uva e Patuanelli: Lega disperata, chiedano conto al loro leader irresponsabile.

CRISI: PRODI PER LA "MAGGIORANZA URSULA" E RENZI LANCIA LA LEOPOLDA. ZINGARETTI PREPARA LA DIREZIONE DEL 21, RISCHIO SPACCATURA NEL PD

L'ex presidente della Commissione Ue lancia l'idea di un governo filo-europeo con un patto alla tedesca tra Pd, M5s e FI, i partiti che votarono von der Leyen. Calenda: l'ex leader dem sta già pensando al dopo-Zingaretti. Il segretario cerca l'unità, la bussola è prepararsi alle elezioni e vedere se esiste la possibilità di un governo di legislatura.

OPEN ARMS, LA SPAGNA OFFRE LE BALEARI DOPO IL NO DELLA ONG AD ALGECIRAS

Si muove il governo Sanchez: prima propone lo scalo andaluso poi cambia la scelta per accorciare i tempi di viaggio. Madrid minaccia un ricorso alle istituzioni europee contro la linea dei porti chiusi di Roma. Toninelli: la Guardia Costiera pronta ad accompagnarli. Salvini: inaccettabile il no all'offerta spagnola. Confermata la redistribuzione tra 6 Paesi Ue, la Francia ne ospiterà 40.

CASO EPSTEIN: UN FILMATO RIPRENDE IL PRINCIPE ANDREA NELLA CASA DEL FINANZIERE A MANHATTAN

Il video pubblicato dal Daily Mail risale al dicembre 2010.

AFGHANISTAN, 63 MORTI E 182 FERITI PER ATTACCO KAMIKAZE A UN RICEVIMENTO NUZIALE

Si aggrava il bilancio dell'attentato a Kabul, tra le vittime anche donne e bambini. I talebani negano il coinvolgimento.

HONG KONG, UN MARE DI OMBRELLI A VICTORIA PARK PER CHIEDERE DEMOCRAZIA

Migliaia di manifestanti tornano in piazza per il maxi-raduno contro Pechino. Per gli organizzatori hanno partecipato 1,7 milioni di persone. I militari cinesi proseguono le esercitazioni anti-disordini a Shenzen.

TROVATO MORTO IL TURISTA FRANCESE DISPERSO NEL CILENTO

Il corpo del giovane scomparso il 9 agosto scorso è stato rinvenuto in un dirupo nel comune di San Giovanni a Piro.

UCCIDE LA MOGLIE A TORINO POI SI CONSEGNA ALLA POLIZIA

Il 65enne italiano ha colpito la donna con un oggetto appuntito, solo dopo qualche ora ha chiamato il 112.

MUORE TRAVOLTO DA UN'AUTO PIRATA. FERMATO IL CONDUCENTE, ERA UBRIACO

Il 34enne è morto sul colpo a Castel Volturno. In manette un ucraino, dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.





