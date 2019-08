Le notizie del giorno (ore 20 ,00)

TAUSEEF MUSTAFA / AFP

Polizia nel Kashmir, India

SALVINI "CON M5S È FINITA? VEDREMO", DI MAIO "LA FRITTATA È FATTA"

Il leader della Lega e la soluzione dei ministri del Si': "Se qualcuno vuole dialogare, il mio telefonino è sempre acceso. Se non c'è un governo che governa al voto in ottobre". Di Maio per ora chiude e attacca: "Non lascia la poltrona e fa campagna con i voli di Stato. Il 20 i ministri M5s al fianco di Conte". Di Battista: il ministro del tradimento dà segni di pentimento.

SCONTRO EPISTOLARE CONTE-SALVINI

In una dura lettera il premier prende spunto dal caso della nave ong Open Arms, ma le parole suonano come un riferimento alla coabitazione nel governo tra Lega e M5s: "Inaccettabile sleale collaborazione, strappi istituzionali per la tua foga, la politica non è potere ma un'enorme responsabilità". Il ministro dell'Interno replica: "Non gli ho mai detto di voler capitalizzare il consenso, dice bugie e poi parla di realtà".

VIMINALE E DIFESA IN ALTO MARE: TRENTA NON FIRMA DIVIETO PER OPEN ARMS, SALVINI "È DIVENTATA MADRE TERESA DI CALCUTTA"

La nave della ong spagnola davanti a Lampedusa resta al momento senza il permesso di entrare in porto.

INDIA E PAKISTAN APRONO LE OSTILITÀ SUL KASHMIR: SI SPARA AL CONFINE, 8 MORTI

Primo scontro a fuoco tra i militari delle due potenze nucleari alla frontiera della regione contesa. Morti 3 soldati pakistani e 5 indiani. Domani Consiglio di sicurezza dell'Onu.

RECESSIONE: ALTRO SEGNALE D'ALLARME, CALA LA PRODUZIONE USA MA CRESCONO LE VENDITE AL DETTAGLIO

A luglio -0,2%, un dato che smentisce la previsione di 0,1% degli analisti. La Cina: contromisure se scattano nuove tariffe Usa dal primo settembre. Le Borse europee chiudono tutte negative, Wall Street poco mossa. Male Tokyo (-1,21%), bene le piazze cinesi.

GIBILTERRA DISSEQUESTRA LA PETROLIERA IRANIANA

Zarif: finito l'atto di pirateria degli Usa.

ISRAELE VIETA INGRESSO A DUE DEPUTATE DEM AMERICANE

Anche Trump aveva invitato lo Stato ebraico a negare il visto: "Tlaib e Omar odiano gli ebrei, sono una vergogna".

HONG KONG, TRUMP, LIETO FINE SE XI INCONTRA I MANIFESTANTI

Il presidente Usa: è un grande leader e può risolvere umanamente il problema. Bolton avverte: la Cina stia attenta a non creare una nuova Tiananmen.

TRAGEDIA A ORTONA, DUE FRATELLINI MORTI IN MARE

Di origine cinese ma nati in Italia, avevano 11 e 14 anni. Il padre ha tentato invano di salvarli.

EPSTEIN: FRATTURE MULTIPLE AL COLLO, COMPATIBILI CON SUICIDIO E ANCHE OMICIDIO

Autopsia: rotto osso ioide, lesione tipica da strangolamento.

L'ORSO M49 FA LA GITA DI FERRAGOSTO, SUE ORME VERSO BOLZANO

Avvistate le tracce del plantigrado, che sembra dirigersi in Alto Adige lasciando la zona della Marzola.

