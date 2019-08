Le notizie del giorno (ore 23,30)

Nicholas Kamm / AFP

NO ALLA CRISI LAMPO: CONTE IN AULA IL 20 AGOSTO, SALVINI GIOCA LA CARTA DEL TAGLIO DEI PARLAMENTARI

Non passa la linea del Carroccio che chiedeva la discussione già per domani. Il vicepremier sfida M5s: votiamo subito la riduzione del numero dei parlamentari e poi al voto. La Capigruppo calendarizza il dibattito per il 21. Ma Di Maio lo gela: "E' in un cul de sac, se e' per la riduzione dei parlamentari non può votare la sfiducia a Conte". Renzi: "In Parlamento c'è una nuova maggioranza". Il premier: "Quando si lavora per il Paese non conta il colore politico".

FORZA ITALIA DICE NO AL LISTONE: "NON RINUNCIAMO ALLA NOSTRA STORIA"

Il partito di Berlusconi rifiuta l'ipotesi di candidati azzurri sotto la bandiera di Salvini. Il leader della Lega all'AGI: "Incontro con Berlusconi? Non oggi, ho da fare al Viminale".

SUPERENALOTTO, VINCITA RECORD DA 209 MILIONI CON SCHEDINA DA 2 EURO

Maxi-vincita a Lodi: si tratta del jackpot più alto nella storia del concorso e il più ricco di tutte le lotterie mondiali.

TRUMP FA SLITTARE I DAZI SUI PRODOTTI CINESI HI-TECH, LE BORSE FESTEGGIANO

Washington sposta al 15 dicembre le tariffe su importazioni dalla Cina per 300 miliardi previste dal primo settembre. Il presidente Usa: "Lo abbiamo fatto per favorire lo shopping natalizio degli americani".

HONG KONG: SCONTRI IN AEROPORTO, POLIZIA ARRIVA IN FORZE DOPO GIORNATA DI CAOS NEI VOLI

Centinaia di dimostranti: bloccati i voli in partenza. In serata giungono bus carichi di agenti che usano spray al peperoncino.

ADDIO A NADIA TOFFA, MATTARELLA: "HA AFFRONTATO LA MALATTIA CON CORAGGIO"

Aveva raccontato sui social la sua battaglia contro il cancro: Commozione dei fan in rete: "Addio grande guerriera". Le Iene: "Niente per noi sarà più come prima".

MATRIMONIO FRA CBS E VIACOM, NASCE COLOSSO DA 28 MILIARDI

Accordo fra i due giganti Usa del settore dei media.

NUOVO ALLARME PER L'ECONOMIA TEDESCA, L'INDICE ZEW AI MINIMI DA 8 ANNI

L'indicatore sulle prospettive economiche della Germania perde 19,6 punti in un mese, il peggior dato da dicembre 2011.

L'OMS LANCIA L'ALLARME SUL MORBILLO, CASI TRIPLICATI NEI PRIMI 7 MESI DELL'ANNO

Ne sono stati segnalati 364.808: il numero piu' alto dal 2006.

