Le notizie del giorno (ore 9,30)

PAPA IN MADAGASCAR: "UN MILIONE DI PERSONE ALLA MESSA"

Folla oceanica per il Pontefice nel campo di Soamandrakizay. Dopo alcuni giri in papamobile tra i fedeli, presiederà la Celebrazione Eucaristica. Al termine la benedizione finale e la recita dell'Angelus

TRUMP ANNULLA COLLOQUI SEGRETI DI PACE CON I TALEBANI: "HANNO UCCISO 12 PERSONE"

Il presidente Usa su Twitter dopo la rivendicazione dei fondamentalisti islamici dell'attentato a Kabul: "Hanno ammesso un attacco che ha ucciso uno dei nostri grandi soldati e altre 11 persone. Hanno solo peggiorato le cose".

GUERRA DEI DAZI, AD AGOSTO CROLLA A SORPRESA L'EXPORT CINESE

Esportazioni diminuite dell'1% rispetto al mese dello scorso anno, nel pieno della guerra commerciale con gli Usa.

L'avanzo commerciale è sceso da 44,6 a 34,83 miliardi di dollari.

MATTARELLA BUSSA ALL'UE, RIVEDERE IL PATTO DI STABILITÀ

In un messaggio al Forum Ambrosetti, il Capo dello Stato chiede di favorire il rilancio degli investimenti, dell'istruzione e della ricerca. "L'Italia svolga un ruolo di primo piano per un progetto europeo lungimirante". L'Ecofin informale di Helsinki della prossima settimana potrebbe essere una prima occasione per discutere delle regole di bilancio.

A CERNOBBIO TORNA LA FIDUCIA NELL'EUROPA, LE MAIRE: "SERVE UN PATTO PER LA CRESCITA"

Il ministro francese promuove il governo italiano: opportunità di rilancio tra i due Paesi. Lodi anche da Tsipras: importante per un'Europa progressista. Sondaggio del Forum Ambrosetti: ok Macron e Merkel, bocciato Johnson, 'rimandato' a settembre Conte. Amendola all'Agi: serve una svolta fondata su coesione e crescita e il governo lavorerà per un cambio di passo.

VENEZIA CINEMA: JOKER CONQUISTA IL LEONE D'ORO, A MARINELLI IL PREMIO DI MIGLIOR ATTORE

Trionfa al Lido il 'clown cattivo' di Phillips. L'Italia si consola con il premio Coppa Volpi al protagonista di 'Martin Eden'. Gran premio della giuria a 'J'accuse' di Polanski.

COPPIA SCOMPARSA A PIACENZA: TROVATO IL CORPO DELLA DONNA, ARRESTATO SEBASTIANI

L'operaio di 45 anni, fermato per omicidio e occultamento di cadavere, ha condotto i carabinieri in una casa isolata di Costa di Sariano. Nelle vicinanze è stato scoperto il cadavere di Elisa Pomarelli.

TENNIS: LA 19 ENNE ANDREESCU REGINA DEGLI US OPEN. TRAVOLTA LA WILLIAMS

La ragazza canadese di origini rumene vince 6-3 7-5

F.1: LECLERC IN POLE A MONZA, QUARTA LA 'ROSSA' DI VETTEL

Seconda e terza le Mercedes di Hamilton e Bottas.

