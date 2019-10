Le notizie del giorno (ore 9,30)

LO SFOGO DI CONTE: "CON RENZI NON STO SERENO, RISCHIAMO DI NON ANDARE AVANTI"

Tensioni nella maggioranza dopo gli attacchi del leader di Italia Viva sul Def e, in particolare, sul cuneo fiscale: "Ha bisogno di rimarcare uno spazio politico e ogni giorno ripropone questa logica. È inaccettabile". "Pd-M5s in Umbria? Un progetto politico da costruire, ma è il primo test".

POMPEO AVVERTE L'ITALIA: "NON CONSEGNATE I VOSTRI DATI AI CINESI"

Il segretario di Stato americano mette in guardia dalle alleanze commerciali con Pechino e chiede anche di prestare attenzione "al rischio delle infiltrazioni russe nella politica italiana" e "alle gravi implicazioni dei voli in Italia della compagnia iraniana Mahan Airlines.

HONG KONG: NOTTE DI VIOLENZE, CARRY LAM: "LA POPOLAZIONE ORA HA PAURA"

Proteste e scontri nell'ex colonia dopo il divieto di manifestare con la maschera. Un 14 enne colpito da un proiettile. Si prepara un week end di battaglia. Sospesi i servizi ferroviari e metropolitani.

TRUMP: SECONDA 'TALPA' 007 PRONTA A DENUNCIARLO SULL' UCRAINA-GATE

Lo riporta il New York Times, segnalando che questa seconda potenziale spia possiede "informazioni più dirette" sul fatto che Trump abbia usato il suo potere di presidente degli Stati Uniti per convincere Kiev ad indagare su Joe Biden.

IRAQ: SALE A 73 MORTI E OLTRE 3000 FERITI IL BILANCIO DELLE PROTESTE

Lo ha detto la Commissione per i diritti umani del governo.

SPARATORIA ALLA QUESTURA DI TRIESTE, È IL GIORNO DEL LUTTO CITTADINO

Bandiere a mezz'asta nei palazzi delle istituzioni dopo l'omicidio dei due agenti. Cancellate tutte le attività ludiche del Comune. Il giovane dominicano indagato, interrogato ieri sera, non risponde ai pm. Attesa la convalida del fermo e la richiesta di custodia cautelare.

ROMANIA: MINIBUS CONTRO CAMION, DIECI MORTI E SETTE FERITI

Collisione frontale all'alba. Si tratta di uno dei piu' gravi incidenti in un Paese le cui condizioni stradali sono spesso criticate dagli automobilisti.

MIGRANTI, MINNITI: "RIATTIVARE SOPHIA, GLI INTERESSI DELL'ITALIA PASSANO DALLA LIBIA"

Rimpatri più veloci, presentato il decreto: individuati 13 paesi 'sicuri', ridotti a 4 mesi i tempi per per rimandare in patria chi non ha diritto all'asilo. Intervista dell'ex ministro dell'Interno al Foglio: "La partita vera dell'immigrazione non si gioca nel continente europeo né in Italia ma in Africa".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.