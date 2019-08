Le notizie del giorno (ore 13,30)

Andreas SOLARO / AFP

Le consultazioni al Quirinale

SFILATA DI PARTITI DA MATTARELLA: BERLUSCONI "CENTRODESTRA MAGGIORANZA NATURALE"

Seconda giornata di consultazioni. Si cerca una soluzione rapida e stabile alla crisi di governo. FdI, Pd e FI a colloquio con il capo dello Stato, nel pomeriggio salgono al Colle Lega e M5S. Il leader forzista: governo di centrodestra o voto anticipato, no a esecutivi che nascono in laboratorio. Meloni sulla stessa linea: solo le elezioni rispettano la Costituzione, in caso di mandato si riparta dal risultato del 2018.

ZINGARETTI: NO GOVERNO A OGNI COSTO MA DI SVOLTA, SERVE UNA SQUADRA TUTTA NUOVA

Il segretario dem al Quirinale: "Se non ci saranno le condizioni per il governo lo sblocco naturale della crisi sono le elezioni". Primi 'si'' dei pentastellati alla proposta in 5 punti del segretario del Pd, ma resta il nodo del premier. Mercati ottimisti su una soluzione della crisi: lo spread scende ancora, e' a 196 punti.

G7: UE A TRUMP "I CONFLITTI TRA NOI SONO CONTROPRODUCENTI"

E' l'invito che il presidente del Consiglio Ue rivolgera' al Summit di Biarritz al leader americano. Guerre commerciali e dazi sul tavolo ma anche il ritorno al G8 e il rientro della Russia tra i Grandi. La proposta non piace a Bruxelles ma viene caldeggiata da Usa e Francia. Giappone: pronti a discuterne.

JACKSON HOLE AL VIA: BANCHE CENTRALI IN CAMPO PER IL FUTURO DELL'ECONOMIA

Nella cittadina del Wyoming si apre oggi il tradizionale simposio dei governatori mondiali. Atteso domani il discorso di Powell. Borse asiatiche incerte, le europee contrastate. Bene Piazza Affari, +0,43%.

BCE: BANCHE EUROPEE PIÙ SANE, NPL DIMEZZATI, MA RIDURLI ANCORA

A fine marzo pari a 587 miliardi di euro. L'Eurotower: farli scendere ancora per ripristinare la fiducia nel sistema.

BREXIT: JOHNSON DA MACRON, "IL FUTURO GB PUO' ESSERE SOLO IN EUROPA"

Il presidente francese: le relazioni con Londra sono essenziali. Tusk risponde al leader britannico: soluzioni per evitare una frontiera fisica in Irlanda.

HONG KONG: APPELLO DELLE GRANDI BANCHE "STOP VIOLENZE"

Richiamo all'ordine di Hsbc, Standard Chartered e Bank of East Asia. Si preparano nuove manifestazioni.

LIBIA: VIOLENTI SCONTRI A SUD DI TRIPOLI, HAFTAR RILANCIA OFFENSIVA

Forti esplosioni nella notte nella localita' di Espiaa.

USA: SCOMPARSO A NEW YORK LO CHEF ITALIANO DI CIPRIANI DOLCI

Dal week end non si hanno più notizie di Andrea Zamperoni, 33 enne, responsabile della cucina del celebre ristorante al Grand Central Terminal.

