Le notizie del giorno (ore 21,30)

MICHAEL REYNOLDS / CONSOLIDATED NEWS PHOTOS / DPA PICTURE-ALLIANCE Trump - Mattarella

MATTARELLA ALLA CASA BIANCA "COLLABORARE SUI DAZI", TRUMP "PER NOI SONO UN RISARCIMENTO"

Il Capo dello Stato: "Trovare subito un metodo di confronto per evitare una spirale di ritorsioni". Il presidente Usa insiste che l'Ue non dovrà rispondere alle tariffe Usa, ma poi promette: valuteremo le rimostranze italiane. "Con Roma rapporti bilaterali mai così buoni".

SIRIA: LE TRUPPE DI ASSAD ENTRANO A KOBANE, ERDOGAN "VIA I TERRORISTI DALLA FASCIA DI SICUREZZA E MI FERMO"

Il presidente turco domani riceverà la delegazione Usa con Pence. Trump: è una questione tra Turchia e Siria, il Pkk curdo e' terrorismo più pericoloso dell'Isis. Rinviato il summit confindustriale italo-turco a Istanbul della prossima settimana. Putin invita il collega di Ankara a Mosca.

VIA LIBERA 'SALVO INTESE' ALLA MANOVRA, LO SPREAD SCENDE SOTTO QUOTA 130

Il differenziala Btp-Bund ai minimi da maggio 2018, prima del governo gialloverde. Il documento congela l'Iva e mantiene Quota 100. Calo graduale della soglia dell'uso del contante, inasprite le pene per gli evasori e abolizione del super ticket della sanità. Tre miliardi per il cuneo fiscale. L'opposizione lo boccia: "Manca una visione strategica".

ADDIO A PAOLO BONAIUTI, PORTAVOCE-GENTILUOMO DI BERLUSCONI

Aveva 79 anni ed era malato da tempo. L'ex premier: piango l'amico, mi e' mancato molto. Lieve malore per Matteo Salvini, salta i funerali dei poliziotti a Trieste.

NEGOZIATI A OLTRANZA SULLA BREXIT, SI PUNTA A UN'INTESA POLITICA PRIMA DEL VERTICE UE

Si tratterà anche domani mattina per arrivare con un primo accordo sui fondamentali al summit a Bruxelles del pomeriggio.

USA: COSPIRAZIONISTA DELL'ALT RIGHT NEGO' LA STRAGE, CONDANNATO A RISARCIRE PAPA' DI UNA VITTIMA

James Fetzer dovra' pagare 450 mila dollari al genitore che aveva accusato di aver falsificato il certificato di morte del figlio di 6 anni.

VIA LIBERA AL PRESTITO DELL'UOMO VITRUVIANO AL LOUVRE, RESPINTO IL RICORSO DI ITALIA NOSTRA

Il Tar del Veneto: il carattere identitario dell'opera di Leonardo non giustifica uno stop.

MAFIA CAPITALE: PG DELLA CASSAZIONE "NESSUN DUBBIO, È 416 BIS"

Nella requisitoria chiesta la conferma di 17 condanne su 18 degli imputati per mafia, tra cui Buzzi e Carminati.

MIGRANTI: A TARANTO LA OCEAN VIKING CON 176 A BORDO

Tra i naufraghi 12 donne, di cui 4 incinte, e 33 minori.

BUS CONTRO UN ALBERO A ROMA, SEQUESTRATO IL CELLULARE DELL'AUTISTA

Dei 40 passeggeri feriti, 9 sono gravi. Aperte due inchieste.

IN CALO FATTURATO E ORDINI DELL'INDUSTRIA, SCENDE L'INFLAZIONE

In un anno -2,2% nel giro d'affari, commesse giù del 10%. Costo della vita a settembre a -0,6%.

